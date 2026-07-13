Семь фиктивных невест для нелегальных мигрантов осудили в Петербурге

Часть подсудимых полностью признала вину. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор группе из 10 человек. Их признали виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России.

Трое мужчин создали преступную группу еще в ноябре 2022 года. Они сняли офис, разработали схему и привлекли семерых женщин, которые выступали в роли фиктивных невест.

Группа искала иностранцев, которые хотели остаться в России. За деньги для них ни готовили документы для подачи в ЗАГС и миграционные службы. Женихам и невестам объясняли, как себя вести на собеседованиях, и придумывали легенды знакомства.

- Схема работала почти два года. С ноября 2022 по октябрь 2024 года фигуранты помогли незаконно остаться в стране как минимум семи иностранцам, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Часть подсудимых полностью признала вину. Остальные согласились с фактами, но не с квалификацией – они не считали, что действовали как организованная группа.

Суд назначил трем организаторам реальные сроки. Они проведут в колонии общего режима от 4 до 4,5 лет. Каждого также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Одного из них взяли под стражу прямо в зале суда. Семь женщин получили условные сроки – по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Штрафы для них составили от 100 до 200 тысяч рублей.