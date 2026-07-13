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НовостиПроисшествия13 июля 2026 17:10

Бабушку, пропавшую в Ленобласти неделю назад, нашли погибшей с помощью дрона

Пенсионерка страдала от проблем с памятью и любила гулять по лесу
Регина МАРИНЕЦ
Людмила исчезла 6 июля в деревне Лаврово.

Людмила исчезла 6 июля в деревне Лаврово.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершились поиски бабушки, пропавшей в Ленобласти неделю назад. К ним подключили даже беспилотники, но все обернулось трагедией. К сожалению, семье вернули лишь ее бездыханное тело.

Людмила исчезла 6 июля в деревне Лаврово. Соседи видели ее около восьми вечера у дома, и больше никто не встречал пенсионерку. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам.

- У женщины были проблемы с памятью. Она любила гулять по лесу, но часто теряла ориентиры. Сын Людмилы рассказывал, что в лесу нашли ее вещи – тапки, капюшон и штаны, - пишет 78.ru.

Поисками занялись спасатели и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». Они прочесывали местность несколько дней, но результаты были неутешительными. Тогда волонтеры решили использовать беспилотный летательный аппарат.

С воздуха коптер осматривал прибрежную зону Новоладожского канала. Туда не могли пробраться люди из-за густых зарослей. Нейросеть обработала снимки и обнаружила тело погибшей. Позже полиция подтвердила, что признаков насильственной смерти на теле пенсионерки нет.