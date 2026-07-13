Петербург и РПЦ восстановили 15 памятников за три года

Реставраторы восстанавливают фасады по всему городу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

15 объектов культурного наследия отреставрировал Петербург совместно с Русской православной церковью за последние три года. Об этом и о процессе восстановления других домов-памятников в своем еженедельном обращении рассказал губернатор Александр Беглов.

- На прошлой неделе закончили проект приспособления Дома Паломника на Камской улице Васильевского острова. Здание приведут в порядок для паломников, которые приезжают поклониться святой Блаженной Ксении Петербургской. Специалисты отреставрировали фасады и крышу, теперь внутри создадут комфортные условия для гостей, - рассказал Беглов.

Продолжается капитальный ремонт фасада дома №168 по Невскому проспекту. Здание узнают по кокошникам и элементам неорусского стиля. Готовность объекта превысила 80%. Мастера используют только материалы, идентичные историческим.

На Литейном проспекте реставраторы начали снимать леса с южного флигеля Дома Пеля. Это часть другой городской программы. В нее включили 255 многоквартирных домов-памятников для восстановления фасадов, на 40 объектах работы уже полностью завершены.

На Петроградской стороне приступили к восстановлению уникального витража в доме на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц. Реставрации предшествовала серьезная архивная работа. Специалисты изучали экспонаты в запасниках Музея истории Петербурга.