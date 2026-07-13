Критик Соседов признался в зависти Егору Криду

Егор Крид может похвастаться фанатской базой. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что завидует певцу Егору Криду, сообщает издание «Абзац». По словам телеведущего, такое огромное количество почитателей и их действия могут говорить лишь о большой любви к артисту.

- Если ради посещения концерта почитатели разбили палаточный городок, значит, это большая любовь. В этом смысле я завидую Егору Криду! Мне бы таких почитателей! – заявил Соседов.

По его мнению, молодежь нашла себе достойного кумира. Соседов также отметил, что он не поклонник Крида, его творчество ему не близко.

В конце минувшей недели, 10 и 11 июля, прошли стадионные концерты Егора Крида в «Лужниках». За сутки до первого шоу поклонники звезды устроили настоящий лагерь возле стадиона. У спорткомплекса появились палатки, пледы и места для ожидания. Часть посетителей отдыхала прямо на асфальте, некоторые работали с ноутбуками, а кто-то решил поспать до начала мероприятия.