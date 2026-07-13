Общественник Глущенко жестко ответил Волочковой на ее мем

Волочковой ответили за мем. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утверждение заслуженной артистки России Анастасии Волочковой о том, что «у нас полстраны бухает», из широко известного мема давно не имеет ничего общего с реальностью. Как сообщает издание «Абзац», об этом заявил заместитель председателя общероссийской общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Анатолий Глущенко. По его словам, балерина живет устаревшими стереотипами из 90-х, в то время как современная статистика говорит об обратном: россияне стремительно отказываются от спиртного.

- Если в девяностые или в начале нулевых годов Волочкова еще имела право говорить о повальном пьянстве, то сейчас ситуация изменилась на 100%. Наш народ твердой поступью идет к трезвой жизни, потребление алкоголя в стране снизилось с 19 литров на душу населения до 7,5 литра, – отметил Глущенко.

Он добавил, что Волочковой следует обратиться за помощью к специалистам, потому что ее увлечение «дорогим просекко» ничем не отличается от злоупотребления «дешевыми фанфуриками из аптеки». По его мнению, баловство с алкоголем может закончиться печально.