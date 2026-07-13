Юрист Багян объяснил, что будет, если справить нужду в городе

Юрист советует терпеть до туалета. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Штраф в размере от 500 до 1000 рублей, административный арест до 15 суток или даже реальный тюремный срок грозят россиянам за справление нужды под кустом в городской черте. Об этом изданию «Абзац» сообщил юрист Сергей Багян. Специалист пояснил, что закон относит к общественным местам любые парки, скверы, набережные, пляжи и дворовые территории.

- Справление нужды может привлечь не только к административной, но и в некоторых случаях даже подпадать под уголовную ответственность. Под понятие общественного места подпадают улицы, парки, набережные, детские площадки, пляжи и, конечно, любые кусты на этих территориях. Ключевым моментом является то, кто именно стал свидетелем данного действия. Если свидетелями стали взрослые люди и они написали заявление в полицию, то нарушителю грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Это влечет за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, – рассказал Багян.

При этом юрист предупредил, что если свидетелями неэтичного поведения случайно станут дети, то банальный административный проступок может превратиться в уголовное преступление. Если свидетелями стали несовершеннолетние, то может появиться риск привлечения к уголовной ответственности по статье 135 УК РФ «Развратные действия».