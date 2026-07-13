Солист «На-На» Политов ответил хейтерам, отправляющим его на пенсию

Солист "На-на" ответил хейтерам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Миллионам нравится творчество группы «На-На», заявил солист коллектива Владимир Политов. Как сообщает издание «Абзац», так он отреагировал на то, что некоторые пользователи социальных сетей попросили его уйти на пенсию.

- Это их право так считать. Сколько это человек написали? Один? Два? Миллионам нравится. На два высказывания, на такую ерунду обращать внимание я не могу, – заявил Политов.

По словам музыканта, группу хоронят на протяжении всех лет существования коллектива, поэтому критика его не задевает. Политов прислушивается только к обоснованной оценке.

- Мы выступаем каждую неделю по нескольку городов. Если это просто какие-то хамские высказывания, мы пропускаем мимо ушей и все. Даже читать не интересно. Любая критика должна быть по делу, – заявил Политов.

Видео одного из недавних концертов легендарной группы «На-На» вызвало неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Некоторые комментаторы резко высказались о «золотом составе» группы (Владимире Политове и Вячеславе Жеребкине). Пользователи критиковали внешний вид артистов, а некоторые и вовсе попросили уйти на пенсию.