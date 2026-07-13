Общественник Оболонский потребовал убрать картофель фри из детского меню

Активист потребовал убрать фастфуд из детского меню. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Картофель фри следует убрать из детских меню кафе и ресторанов ради здоровья подрастающего поколения. Об этом изданию «Абзац», заявил сопредседатель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский.

Он уточнил, что сам по себе картофель не является опасным продуктом. Вопросы вызывает именно способ его приготовления. Оболонский объяснил, что речь идет о классическом картофеле фри, обжариваемом в большом количестве масла.

- Это все-таки здоровье и будущее наших детей. Если они неправильно начинают питаться начиная с детского сада, а потом переходят в школу – получают такое меню, то в конце мы, по сути, получаем в 9–11-х классах и на первых курсах института уже больного человека, у которого поджелудочная болит, печень, щитовидка. Это все от неправильного питания. Я против, конечно, приготовления именно на жирах или же на подсолнечных маслах, потому что ты получаешь канцерогены и вредные вещества. Я за то, чтобы убрать, – прокомментировал Оболонский.

Общественник считает, что в детских меню картофель фри можно заменить блюдами, приготовленными более здоровыми способами, а также другими овощами, вареным мясом или рыбой.