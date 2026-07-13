Две улицы в Приморском районе расширят для подъезда к Центру Алмазова

После реконструкции обе дороги получат по четыре полосы движения. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском районе одобрили проекты реконструкции Солунской и Тбилисской улиц. Дороги расширят и приведут в порядок ради повышения транспортной доступности Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

- Сейчас подъезд к крупнейшему медицинскому учреждению города вызывает сложности - узкие улицы не справляются с потоком машин. После реконструкции обе дороги получат по четыре полосы движения и будут соответствовать современным нормативам. По ним также пустят общественный транспорт, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Солунскую улицу обновят на участке от Тбилисской до 3-й линии 1-й половины. Протяженность составит 280 метров. Тбилисскую реконструируют на отрезке от Солунской до улицы Аккуратова. Там работы затронут 320 метров.

Центр Алмазова активно развивается. В феврале 2026 года на его базе открылся кампус «Школы 21» для обучения работе с искусственным интеллектом. Студентами стали сотрудники медучреждений и студенты медицинских вузов, занятия планируют начать уже в сентябре 2026 года.