В трех районах Петербурга обновят канализационные коллекторы

В Кировском районе планируют обновить два участка коллектора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург утвердил проекты реконструкции нескольких канализационных коллекторов. Работы пройдут в Красногвардейском, Кировском и Приморском районах.

- В Красногвардейском районе заменят коллектор у реки Яблоновки. Его протяженность – 500 метров. Сейчас сети изношены и требуют ремонта, - сообщили в пресс-службе Смольного.

В Кировском районе планируют обновить два участка коллектора. Сооружение построили в 1973 году, с тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось. Длина первого участка – 800 метров, второго – почти 1,5 километра. Во время работ движение транспорта и пешеходов по Кронштадтской улице не ограничат.

В Приморском районе отремонтируют коллектор на Беговой улице. Протяженность участка – 350 метров. После обновления система водоотведения станет надежнее.

Модернизацию инженерной инфраструктуры город ведет несколько лет. В прошлом году завершили первый этап строительства дублера Главного канализационного коллектора от Северной станции аэрации до Новой улицы в Лахте. Сейчас работают над вторым участком – от Лахты до Планерной улицы. Также утвердили проекты в Выборгском и Красногвардейском районах.