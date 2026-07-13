Активиста Кострова задержали в Петербурге за пост 2021 года

Если его признают виновным в совершении правонарушения, то до выборов не допустят. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали Ярослава Кострова. Ему вменяют статью 20.3 КоАП – демонстрацию экстремистской символики. Поводом стал пост в соцсетях, опубликованный пять лет назад, в 2021 году.

- Активиста увезли в отдел полиции Адмиралтейского района. Ночь он проведет в изоляторе, а завтра его доставят в суд. Там рассмотрят протокол об административном правонарушении, - сообщила юрист Ирина Баханович.

По словам Кострова, сейчас на его страницах нет ссылок на экстремистские материалы. Он также не ведет аккаунты в запрещенных соцсетях. Активист заявил, что материалы дела до сих пор не видел.

Наказание по данной статье предусматривает штраф или арест до 15 суток. Однако Кострова выдвинули кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Если его признают виновным в совершении правонарушения, то до выборов не допустят.