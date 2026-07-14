Парные вазы, созданные по личному указу Николая I, показали на выставке в Петергофе

На одной вазе изображен сам государь, на другой - его супруга Александра Федоровна. Фото: tvspb.ru

В Большом дворце Петергофа начала работу выставка «Возвращение». Центральными экспонатами стали парные фарфоровые вазы, созданные по указу императора Николая I. Долгое время они находились за границей, но теперь вернулись на родину благодаря усилиям коллекционера Владимира Голубева. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- На одной вазе изображен сам государь, на другой - его супруга Александра Федоровна. Портреты выполнены с живописных оригиналов художника Франца Крюгера. Русский кокошник на голове императрицы - важная политическая деталь того времени, отражающая стремление Николая I продвигать национальный стиль, - передает телеканал.

Также на выставке представлено приданое великой княжны Ольги Николаевны. Каждый столовый прибор, соусник или клош украшен личным вензелем княжны - переплетенными буквами «О» и «Н».

Выставка включает предметы из фондов музея Петергофа и посвящена личной истории императорского дома.