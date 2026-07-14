Въезд на ЗСД с Богатырского проспекта перекроют с 15 по 20 июля

Водителей просят использовать Шуваловский проспект для въезда на автомагистраль. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Богатырского проспекта начнутся плановые ремонтные работы. Движение по этой части ЗСД будет полностью перекрыто с вечера сегодняшнего дня до 6 утра 20 июля. Разворот с полосы съезда на Богатырский также будет закрыт для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали.

В рамках ремонтных работ предстоит заменить железобетонные лотки на двух полосах, на пяти из шести полос будет срезан старый асфальт и уложено новое покрытие. Также будет произведена замена покрытия на съезде.

Водителей просят использовать Шуваловский проспект для въезда на автомагистраль, чтобы минимизировать неудобства, связанные с перекрытием движения.

- Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и долговечности дорожного покрытия, однако они могут вызвать временные неудобства для водителей. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрута, - отметили в пресс-службе.