«Ленфильм» запустил пятый сезон лаборатории дебютных фильмов

Киностудия запустила пятый сезон проекта "Ленфильм - дебют". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киностудия «Ленфильм» запустила очередной, уже пятый, сезон лаборатории «Ленфильм-дебют». Это бесплатная образовательная программа для молодых кинематографистов, еще не снявших полнометражный фильм. Вместе с мастерами они пройдут курс обучение я доработают свои сценарии, после чего студия поможет с поиском финансирования для съемок.

- В программе первой сессии – знакомство со студией, презентация проектов участников, установочные лекции, а также практические занятия. Участники поработают над режиссурой с куратором Нурбеком Эгеном, изучат роль звука и музыки в кино с композитором Антоном Лубченко, а также посетят мастер-классы по применению искусственного интеллекта в кинопроизводстве, - рассказали в пресс-службе студии.

Мастерами пятого сезона стали Алексей Сашин и Мария Дубова. Кроме того, с дебютантами будут работать ведущие российские кинематографисты. Лаборатория завершится в декабре, когда участники получат дорожную карту для дальнейшей работы над сценариями. Проект поддержан министерством культуры РФ.