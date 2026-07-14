Следующий этап - государственная историко-культурная экспертиза. Фото: gov.spb.ru

Деревянный дом Романова в Петербурге получит статус объекта культурного наследия. По инициативе жителей Петербурга дом на Сосновой улице в поселке Ушково включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Одна из немногих дореволюционных построек Курортного района является образцом деревянного зодчества и дачной архитектуры эпохи модерна.

- Следующий этап - государственная историко-культурная экспертиза. Она установит автора проекта здания и даст более полную оценку его исторического и культурного значения, - рассказали в пресс-службе Смольного.

По некоторым данным, участок в начале XX века назывался «усадьба Клавдино» и был приобретен дворянином Николаем Романовым. Первый владелец занимал дачу до 1917 года. В советское время архитектурный декор фасадов упростили, но объемно-пространственная композиция здания сохранилась. Сейчас в доме располагается частная школа.