В двух районах Петербурга ограничат транспортное движение с 16 июля

ГАТИ призывает планировать маршруты с учетом вводимых ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 16 по 5 августа в Выборгском районе из-за реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение по проспекту Луначарского, от проспекта Художников до проспекта Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 16 по 19 июля закроют сквозное движение по улице Шостаковича и движение по улице Симонова для проведения ремонта инженерных сетей. Для объезда можно использовать маршруты: ул. Прокофьева - ул. Симонова - проспект Просвещения - проспект Энгельса - Суздальский проспект.

Также с 16 июля по 5 августа будет ограничено движение на пересечении улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы из-за модернизации светофорного объекта.

С 16 по 26 июля ограничат движение по Земледельческой улице, от Белоостровской улицы до Лесного проспекта, из-за ремонта дорожного покрытия.

Во Фрунзенском районе с 16 июля по 21 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия будет ограничено движение по Бухарестской улице, от Дунайского проспекта до Малой Балканской улицы, включая перекрёстки.

- ГАТИ призывает планировать маршруты с учетом вводимых ограничений и быть внимательными на дороге. Для получения информации о всех ограничениях движения можно посетить сайт ГАТИ, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.