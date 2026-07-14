Тела утонувшей пары достали из Невы под Петербургом

Очевидец заметил в Неве тонущих мужчину и женщину и позвонил в 112. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти утонула пара. Очевидец заметил в Неве тонущих мужчину и женщину и сразу же сообщил об этом в экстренные службы. На место происшествия оперативно прибыли спасатели из Аварийно-спасательной службы Ленобласти и сотрудники МВД России.

- Тела погибших подняли из воды и переданы полиции. Сейчас специалисты занимаются установлением личностей утонувших, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

В операции по спасению участвовали семь человек и было задействовано две единицы техники.

МЧС России призывает всех граждан купаться только в специально отведенных для этого местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, использовать спасательные жилеты, особенно если вы не уверены в своих плавательных навыках. И никогда не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

В случае экстренной ситуации немедленно звоните по номеру 112.