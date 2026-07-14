Владимир Путин наградил четырех петербуржцев лауреатов премии Народного фронта

Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам премии Народного фронта. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам премии Народного фронта. Церемония состоялась в Москве, в наццентре «Россия». Среди награжденных были и петербуржцы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди них жителей Петербурга оказались дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас ребенка, выпавшего из окна, а артист Юрий Котик, руководитель волонтерского сообщества «Шьем Победу Питер» Елена Лимонова и начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Евгений Крюков.

- В течение 15 лет вы всегда находитесь в центре внимания, решая самые важные проблемы страны. Вы умеете находить те точки, где нужно сосредоточить усилия, чтобы помочь конкретным людям и, в конечном итоге, всей стране, - отметил президент России Владимир Путин.

Награждение проходило в рамках форума «Все для победы!». Перед церемонией Владимир Путин осмотрел выставку проектов Народного фронта, где представили разработки «Кулибин-клуба», рассказали о помощи жителям приграничных районов России и освобожденных территорий и не только.