Умер Виктор Миненко, бывший глава избиркома Петербурга

Виктор Миненко умел находить общий язык с коллегами и поддерживать молодых специалистов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

14 июля из жизни ушел Виктор Александрович Миненко, возглавлявший Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с 2018 по 2020 годы. Об этом сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин.

- Он был патриотом, преданным своему городу и стране, и его профессиональная деятельность стала примером служения государству, - рассказал Мейксин. Председатель горизбиркома также отметил высокий уровень профессионализма, мудрость в управлении и ответственность Виктора Александровича.

Максим Мейксин добавил, что Миненко умел находить общий язык с коллегами, поддерживать молодых специалистов и передавать им свои знания.

- Для всех, кто знал Виктора Александровича, он навсегда останется примером честности, верности долгу и уважительного отношения к людям. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах, - сказал Мейксин.