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НовостиОбщество14 июля 2026 10:15

Умер Виктор Миненко, бывший глава избиркома Петербурга

Виктор Миненко возглавлял Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с 2018 по 2020 года
Маргарита СУРИНА
Виктор Миненко умел находить общий язык с коллегами и поддерживать молодых специалистов.

Виктор Миненко умел находить общий язык с коллегами и поддерживать молодых специалистов.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

14 июля из жизни ушел Виктор Александрович Миненко, возглавлявший Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с 2018 по 2020 годы. Об этом сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин.

- Он был патриотом, преданным своему городу и стране, и его профессиональная деятельность стала примером служения государству, - рассказал Мейксин. Председатель горизбиркома также отметил высокий уровень профессионализма, мудрость в управлении и ответственность Виктора Александровича.

Максим Мейксин добавил, что Миненко умел находить общий язык с коллегами, поддерживать молодых специалистов и передавать им свои знания.

- Для всех, кто знал Виктора Александровича, он навсегда останется примером честности, верности долгу и уважительного отношения к людям. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах, - сказал Мейксин.