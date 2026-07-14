Россиянам напомнили о штрафах за захламленный балкон

Если же захламленный общий балкон помешает эвакуации жильцов или станет причиной ущерба соседнему имуществу при пожаре, размер штрафа может увеличиться до 50 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Использование балкона в качестве склада для старой мебели, коробок и других ненужных вещей может привести к административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

По словам специалиста, чрезмерное захламление балкона создает угрозу не только для владельца квартиры, но и для соседей.

- Например, когда хлама становится так много, что плита перекрытия может не выдержать, или когда вещи мешают нормально пользоваться общим балконом, это может подпадать под статью 7.21 КоАП. В таком случае тому, кто оставил вещи, вероятно, выпишут предупреждение или штраф в пределах от 1 до 1,5 тысячи рублей, - пояснил Дмитрий Бондарь.

Эксперт отметил, что более серьезная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности. Если на балконе хранятся легковоспламеняющиеся материалы - старая деревянная мебель, тряпки, уголь для мангала, растворители или другие горючие вещества, - владельцу может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Если же захламленный общий балкон помешает эвакуации жильцов или станет причиной ущерба соседнему имуществу при пожаре, размер штрафа может увеличиться до 50 тысяч рублей.

- Кроме того, если балкон общий и из-за захламления кто-то не сможет вовремя покинуть здание или если пожар нанесет ущерб соседнему имуществу, суммы возрастают до 50 тысяч рублей. При самых тяжелых последствиях, например, когда хлам стал причиной травм или гибели людей, уже может вступить в силу статья 168 УК. Тогда речь идет о штрафе до 120 тысяч рублей или даже о лишении свободы на срок до одного года, - добавил специалист.