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НовостиОбщество14 июля 2026 10:56

Анатолий Вассерман предложил сократить возраст молодежи до 25 лет

Депутат считает, что к этому возрасту человек уже способен полностью отвечать за свои поступки
Юлия СТАЛИНА
Вассерман считает, что молодежь - это люди еще недостаточного самостоятельного опыта.

Вассерман считает, что молодежь - это люди еще недостаточного самостоятельного опыта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил за снижение верхней границы молодежного возраста до 25 лет. Об этом сообщает «Абзац».

По мнению парламентария, молодежью следует считать людей в возрасте от 18 до 25 лет, поскольку именно к этому времени большинство получает образование и приобретает достаточный жизненный опыт.

- Считается, что молодежь - это люди еще недостаточного самостоятельного опыта. И да, он накапливается довольно долго. Но я не думаю, что человек в 35 лет не может полностью отвечать за свои слова и дела. А тех, кого причисляют к молодежи, по сути, считают не вполне ответственными за себя. И естественно, мне это не нравится. Лично я полагаю, что этот статус можно сохранять максимум до 25 лет. Потому что к этому времени человек успевает, как правило, закончить какое-нибудь профессиональное обучение и набраться опыта практической деятельности. А она очень способствует здравомыслию, - заявил Вассерман.

Отметим, сейчас в России к молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.