Болельщик оголил нацистские татуировки на матче «Зента» и попал под арест

Мужчину арестовали на одни сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности болельщика за демонстрацию нацистской символики во время матча на стадионе «Газпром-Арена». Футбольный фанат находился на трибуне при массовом скоплении людей и показывал запрещенные рисунки на теле.

12 июля там проходила международная игра между «Зенитом» и сербским клубом «Црвена Звезда». Мужчина оголил торс и обнажил щиколотки, демонстрируя татуировки – герб нацистской Германии, свастику и сдвоенные руны.

- Закон запрещает публичную демонстрацию такой символики, поскольку она оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной войны и многонациональный народ России. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф или арест до 15 суток, - напомнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это и назначил наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.