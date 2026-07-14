Объем активов инвесторов на бирже превысил 1,1 трлн рублей в Петербурге

Петербург занимает 4 процента всех брокерских счетов в стране. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

К концу первого квартала 2026 года в Петербурге зафиксировали значительное увеличение числа брокерских счетов - почти до 2,3 миллиона. Общая стоимость активов превысила 1,1 триллиона рублей, увеличившись на треть. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- По данным abn.agency, ценные бумаги составляют 93 процента инвестиционного портфеля петербуржцев. Средний баланс на одном счете вырос на 15 процентов и достиг 477 тысяч рублей. Это значительно выше средних показателей по России (235 тысяч рублей) и Северо-Западному округу (263 тысячи рублей), - отметил телеканал.

Петербург занимает 4 процента всех брокерских счетов в стране и 8 процентов совокупного объема инвестиционных портфелей. В пределах Северо-Западного федерального округа доля города составляет 41 процент по количеству счетов и 74 процента по объемам активов.