Прокуратура Карелии взяла под контроль ход поисков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кондопожском районе разыскивают 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру. Дети ушли из дома днем 13 июля и до сих пор не вернулись, сообщил «Карелинформ».

Мать пропавших ненадолго отлучилась в магазин, а когда вернулась, детей уже не было. Они отправились гулять и не пришли обратно. Около семи часов вечера женщина обратилась в полицию.

- Утром 14 июля появилась первая зацепка. Очевидцы сообщили, что примерно в пять часов утра видели мальчика и девочку на трассе в сторону Петрозаводска. Дети шли вдоль леса. Родственников или знакомых в карельской столице у них нет, - уточняет информационное издание.

Ориентировка. Фото: ЛизаАлерт

Прокуратура Карелии взяла под контроль ход поисков. В пресс-службе ведомства добавили, что проведут проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства исчезновения подростков.