Петербуржец на спор украл несколько кило сладостей и получил 250 часов обязательных работ

За кражу мужчину отправили на отработку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд вынес приговор молодому человеку, украл сладости из супермаркета. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов, инцидент произошел 20 апреля в сетевом супермаркете.

- Молодой человек взял с полок товары на сумму 5 293 рубля 77 копеек, спрятал их в рюкзак и покинул магазин, не расплатившись. В списке украденного оказались 6 упаковок конфет, 2 банки клубничного варенья, 2 банки черники с сахаром и кофе, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Воришку удалось установить, и выяснилось, что он ранее уже привлекался к ответственности. Его судили за кражу фотоаппарата и мошенничество на 1,5 млн рублей в отношении пенсионера.

Сам молодой человек признался, что совершил кражу ради спора с другом. Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ.