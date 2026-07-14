Ветераны СВО прошли первый модуль программы «Время героев Санкт-Петербурга»

Все участники – ветераны специальной военной операции – успешно сдали итоговое тестирование. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Слушатели третьей группы кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» завершили первый учебный модуль. Занятия были посвящены психологическому обеспечению профессиональной деятельности. Все участники – ветераны специальной военной операции – успешно сдали итоговое тестирование.

Один из слушателей, военный хирург Валерий Коскин, рассказал о преимуществах программы. Она действует без отрыва от работы – участники совмещают учебу и профессиональную деятельность. Все новые знания можно сразу применять на практике.

- Медики привыкли служить каждому пациенту, но со временем появляется желание помогать не отдельным людям, а системе в целом, менять ее к лучшему. Именно поэтому он пришел на программу – чтобы быть полезным обществу, своему городу и стране, - говорит Коскин.

Программа стартовала в 2024 году. Ее цель – дать защитникам Родины знания в сфере государственного и муниципального управления, чтобы потом они могли применить их в мирной жизни. Военные получают навыки, которые помогут им работать в органах власти, на предприятиях и в социальной сфере.