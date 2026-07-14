В Петербурге начались съемки фильма с Юлией Пересильд и Павлом Деревянко

Все съемки пройдут в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартовали съемки семейного фильма «Иван расправил плечи». Картина расскажет историю вчерашнего школьника, которому предстоит выбрать свой жизненный путь. Ключевые события развернутся на Кировском заводе – он станет одним из главных героев ленты.

Один из съемочных дней прошел на Манежной площади. Режиссер Олег Асадулин в интервью Piter.TV отметил, что современных фильмов о заводах снимают мало, а такие картины важны для зрителей. По его словам, Кировский завод – это символ города с огромной историей, и его нужно показывать в кино.

В фильме снимаются Юлия Пересильд, Павел Деревянко, Алексей Кравченко и другие известные актеры. Пересильд исполняет роль мамы главного героя. Она призналась, что ее героиня искренне желает сыну счастья, но не готова принять его собственный выбор. Актриса надеется, что многие родители узнают в ней себя.

- У меня родители всю жизнь проработали на заводе и действительно очень не хватает фильмов об этом. Это люди, на которых мы опираемся, - признался Деревянко в разговоре с журналистами.

Все съемки пройдут в Петербурге, поэтому создатели называют картину «питерской историей». Премьера запланирована на 2027 год.