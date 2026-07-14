Мощи адмирала Ушакова привезли в Кронштадт перед Днем ВМФ

Мощи доставили в Морской Никольский собор. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В канун Дня Военно-морского флота в Морской Никольский собор Кронштадта привезли мощи праведного воина Федора Ушакова. Церемония прошла в главном военно-морском храме России. Святыню доставляют в Кронштадт каждый год накануне праздника по сложившейся традиции.

- В богослужении и молебне участвовали заместитель главнокомандующего ВМФ России контр-адмирал Владислав Павлов, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, военнослужащие, жители и гости города-порта, - пишет «Петербургский дневник».

Глава администрации Андрей Кононов напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного морского сражения и был канонизирован как праведный воин. Он подчеркнул, что жители Кронштадта гордятся именами своих героев, ведь победа всегда была за Россией.

Кронштадт по праву носит звание города воинской славы. Мощи адмирала Ушакова стали символом преемственности морских традиций и памяти о великих победах русского флота.