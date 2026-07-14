Сорбент из кокосов для очистки воды и почвы от нефти разработали в Петербурге

Технология предназначена для нефтяных и химических предприятий. Фото: Смольный

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали новый сорбент для очистки воды и почвы от нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Материал делают из растительных отходов, в частности из кокосовой мякоти, которая остается на производствах. Технология предназначена для нефтяных и химических предприятий, а также для ликвидации аварийных разливов.

- Сегодня для очистки чаще используют минеральные или синтетические материалы. Но они требуют дорогой утилизации или производятся из первичного сырья, - уточнили авторы разработки. Кроме того, многие из них не справляются с загрязнением за один этап – приходится проводить повторную обработку, что удорожает процесс.

Новый сорбент лишен этих недостатков. Он биоразлагаемый и может быть переработан для повторного использования. Для очистки той же площади требуется примерно в пять раз меньше материала, чем при использовании минеральных аналогов. Лабораторные испытания показали эффективность до 99%.