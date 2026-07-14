Александр Беглов встретился с «Народным фронтом» и обсудил помощь бойцам

Молодежная команда ОНФ помогает раненым в госпиталях, ветеранам и семьям бойцов. Фото: Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома «Народного фронта» Екатериной Кондратьевой. На встрече обсудили помощь участникам СВО, молодежные проекты и работу с обращениями горожан на Прямую линию с президентом.

В 2025 году от Петербурга поступило почти 214 тысяч обращений. Более 42 тысяч из них отработали волонтеры ОНФ. Почти 3 тысячи взяли в работу сотрудники исполкома, 486 вопросов уже решены. Чаще всего люди жаловались на ЖКХ, благоустройство, дороги, соцобеспечение и медицину.

- Для нас особенно актуальна тема помощи участникам специальной военной операции и их семьям. И мы здесь работаем рука об руку с правительством Петербурга, надеемся, что мы обязательно эту работу будем продолжать, - заявила Кондратьева.

Особо губернатор отметил вклад в поддержку участников СВО. За полгода в Петербурге собрали и отправили бойцам более 146 тонн гуманитарных грузов. Молодежная команда ОНФ помогает раненым в госпиталях, ветеранам и семьям бойцов. В феврале активисты съездили в Донецк, Харцызск и Мариуполь – передали военным 1,5 тонны помощи: технику, продукты, маскировочные сети и теплые вещи.