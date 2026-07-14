Университет Петербурга будет выплачивать абитуриентам до 100 тысяч рублей

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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет ввел единовременные выплаты для поступающих в 2026 году. Максимальная сумма поддержки составит 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе вуза.
Размер выплаты зависит от категории абитуриента. 100 тысяч рублей получат те, кто поступает на очную форму обучения с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам. Выпускникам агротехнологических классов перечислят по 30 тысяч рублей. Столько же получат абитуриенты, поступающие на целевые места.
- За первые недели работы приемной комиссии подали уже более 17 тысяч заявлений, что говорит о высоком спросе на аграрные специальности, - отмечают в вузе.
СПбГАУ – ключевой центр подготовки кадров для агропромышленного комплекса Северо-Запада. Один из приоритетов вуза - развитие системы целевого обучения.