Две новые площадки для выгула собак откроют в Петербурге до конца года

14 июля заработала новая площадка для выгула и дрессировки собак на проспекте Энгельса. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Две площадки для выгула собак откроют в Петербурге до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Где именно – пока не уточняется.

- С 2019 года в Петербурге построили 26 объектов для выгула и дрессировки собак по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся в рамках губернаторской концепции 10 приоритетов развития города, - отмечается в сообщении.

К слову, 14 июля заработала новая площадка для выгула и дрессировки собак на проспекте Энгельса. Объект осмотрели члены Общественного совета Комитета по благоустройству и представители районной администрации. Они проверили качество строительства и спросили у местных жителей, удобно ли им пользоваться новым пространством.

Площадку разделили на две равные зоны – для крупных и для мелких пород. Между ними установили глухой забор, чтобы животные не конфликтовали. В каждой секции есть тренажеры для собак, для хозяев поставили скамейки и урны. Ограждение надежное – питомцы не сбегут.