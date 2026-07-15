19 иностранцев задержали во время рейда на стройках в Московском районе

Полиция и сотрудники ФСБ проверили более 317 человек. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Петербурге силовики провели рейд на стройках, в частных домах, на садовых участках в Московском районе и на дорогах рядом с аэропортом «Пулково». Цель мероприятия - контроль миграции и обеспечение безопасности на дорогах. Полиция и сотрудники ФСБ проверили более 317 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

-159 человек были иностранцами. В полицейские участки доставили 19 мигрантов для дальнейшего разбирательства, - отметили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы проверили 173 автомобиля и составили 18 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

В Ломоносовском районе Ленобласти экономическая полиция проверила объекты хозяйственной деятельности, включая пункты приема металлолома и шиномонтажные мастерские. Из 38 проверенных лиц только 8 оказались иностранцами, при этом нарушений законодательства не выявили.