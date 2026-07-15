В ЛЭТИ восстановили утраченные надписи на старинных документах XIV-XV веков

Удалось прочесть надписи на обороте десяти дожеских посланий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургского института истории РАН успешно применили современные оптические технологии для восстановления полностью утраченных и частично стертых надписей на пергаменных документах XIV–XV веков. Об этом сообщил ТАСС.

Для исследования использовались цифровая фотосъемка в ультрафиолетовом освещении, гиперспектральная съемка и просмотровый детектор банкнот. Также применялась инфракрасная Фурье-спектроскопия без взятия проб для анализа состояния пергамена и химического состава тёмных пятен на одном из документов.

- Объектом исследования стали послания венецианских дожей XIV–XV веков - официальные дипломатические и административные документы эпохи Возрождения. Эти документы хранятся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Со временем органические чернила выцвели, а некоторые записи были намеренно стерты, - передает агентство.

Удалось прочесть надписи на обороте десяти дожеских посланий, адресованных подеста и капитанам Тревизо. Анализ показал, что все надписи выполнены одной рукой XVI–XVII веков. Восстановленные надписи содержат краткие отметки о содержании посланий, акцентируя внимание на юридических аспектах и исторических реалиях Тревизо.