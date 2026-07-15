Нейросеть обнаружила борщевик Сосновского на 60 участках в Петербурге

ИИ начали использовать для обнаружения борщевика в конце прошлого лета. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге с начала сезона борщевик Сосновского обнаружили на 60 различных территориях. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Для выявления очагов распространения опасного растения инспекторы ГАТИ использовали систему искусственного интеллекта «Городовой». Нейросетевые технологии обучили распознавать борщевик Сосновского и отличать его от других видов растений.

- В ответ на выявленные нарушения 42 предупреждения были направлены собственникам территорий. Более 20 юридических лиц были оштрафованы на общую сумму 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

К слову, использование искусственного интеллекта для обнаружения борщевика началось в конце прошлого лета. За прошлый год девять собственников были оштрафованы на общую сумму 800 тысяч рублей за нарушение городских правил по борьбе с этим инвазивным растением.