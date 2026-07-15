Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 8:43

Водителя, упавшего в Фонтанку Porsche, отправили в колонию на 5,6 года за гибель петербурженки

Мужчина сел пьяный за руль, потерял управление и машина вылетела в реку
Маргарита СУРИНА
На суде мужчина заявил, что не был пьян, однако свою вину отрицать не стал.

На суде мужчина заявил, что не был пьян, однако свою вину отрицать не стал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Райсуд Петербурга вынес приговор водителю, упавшего в Фонтанку Porsche. ДТП произошло 3 октября 2025 года. Около 5 часов 46 минут нетрезвый мужчина ехал на иномарке вместе с 21-летней спутницей. Проезжая по улице Чайковского, он не справился с управлением, проехал на запрещающий сигнал, пробил ограждение и влетел в Фонтанку. Сам мужчина смог выбраться из автомобиля, молодая пассажирка – не смогла. Девушка утонула. На место приехали экстренные службы, тогда водитель отказался пройти медицинское освидетельствование по требованию полицейского.

- На суде мужчина заявил, что не был пьян, однако свою вину отрицать не стал, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.