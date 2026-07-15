Водителя, упавшего в Фонтанку Porsche, отправили в колонию на 5,6 года за гибель петербурженки

На суде мужчина заявил, что не был пьян, однако свою вину отрицать не стал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Райсуд Петербурга вынес приговор водителю, упавшего в Фонтанку Porsche. ДТП произошло 3 октября 2025 года. Около 5 часов 46 минут нетрезвый мужчина ехал на иномарке вместе с 21-летней спутницей. Проезжая по улице Чайковского, он не справился с управлением, проехал на запрещающий сигнал, пробил ограждение и влетел в Фонтанку. Сам мужчина смог выбраться из автомобиля, молодая пассажирка – не смогла. Девушка утонула. На место приехали экстренные службы, тогда водитель отказался пройти медицинское освидетельствование по требованию полицейского.

- На суде мужчина заявил, что не был пьян, однако свою вину отрицать не стал, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.