Проект «Защищенная занятость» для участников СВО с инвалидностью запустили в Петербурге

Участники могут работать удаленно или в центрах реабилитации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартовал пилотный проект «Защищенная занятость», направленный на трудоустройство инвалидов I и II групп, включая участников СВО. Проект обеспечивает реабилитацию, создание рабочих мест и сопровождение. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Петербург берет на себя расходы по организации рабочих мест и оплате труда.

- Наш долг - обеспечить максимальную заботу каждому, кто рисковал своей жизнью ради страны. Президент поставил задачу вернуть героев к активной жизни. Проект предоставляет им возможность не только пройти реабилитацию, но и найти работу, которая будет соответствовать их возможностям и интересам, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Участники могут работать удаленно или в центрах реабилитации, а также в зависимости от состояния здоровья участники могут быть трудоустроены на полную, половину или четверть ставки. Основное направление - производство продукции для нужд СВО.

В проекте участвуют благотворительные организации, предоставляющие материалы и обучающие навыкам. Кроме этого, планируется расширение программы и привлечение работодателей.