Женщина украла 4 тысячи евро из сумки пассажира в Пулково и улетела в Сочи

Петербурженка заметила забытую сумку на парковке и забрала из нее деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина украла 4 тысячи евро из сумки пассажира в аэропорту «Пулково» и улетела в Сочи. Воришка заметила, что сумка осталась без присмотра на парковочной площадке у терминала оплаты и воспользовалась случаем. После чего пошла на посадку. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

- 25-летний житель Петербурга забыл свою сумку на парковке и, вернувшись за ней, обнаружил пропажу. Мужчина обратился в транспортную полицию, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители быстро отыскали вора - им оказалась 35-летняя местная жительница. Она заметила забытую сумку и забрала из нее деньги. Остальные вещи из сумки женщина сдала в камеру хранения находок. После этого она улетела в Сочи.

Деньги были найдены и изъяты, их вернут владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Ей может грозить до шести лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.