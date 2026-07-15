В четырех районах Петербурга перекроют движение транспорта с 17 июля

ГАТИ рекомендует водителям заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

ГАТИ объявила об ограничениях движения транспорта в нескольких районах Петербурга. Изменения связаны с ремонтом дорожного покрытия, установкой временных ограждений и другими работами.

- В Калининском районе на один день, 17 июля, будет перекрыто сквозное движение по аллее Академика Глушко в районе пересечения с проспектом Светлановским. Это связано с ремонтом дорожного покрытия. Водителям следует учесть этот факт при планировании маршрута, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Московском районе с 17 июля по 10 октября будет ограничено движение на Волхонском шоссе - от Пулковского шоссе до Южного кладбища. Здесь устанавливают временные ограждения. Это может повлиять на движение транспорта в этом районе.

В Курортном районе с 17 июля по 1 ноября будет ограничено движение на Рубежном путепроводе, расположенном у улицы Комбата Широкова (Приморское шоссе). Ограничения связаны с капитальным ремонтом дорожного покрытия. Работы продлятся до 1 ноября.

В Адмиралтейском районе с 17 по 30 июля будет затруднено движение на набережной реки Мойки, от набережной Крюкова канала до улицы Писарева. Здесь устанавливают временные ограждения. Водителям следует быть внимательными и планировать маршрут с учётом этих ограничений.

ГАТИ рекомендует водителям заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения и планировать свой маршрут с учётом ограничений.