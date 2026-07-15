В Артиллерийском музее представят эскизы рабочей «Катюши» и схемы ее первых залпов

Экспозиция размещена в зале, посвященном истории Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге начала работу выставка, посвященная 85-летию первого залпа батареи капитана Ивана Флерова. 14 июля 1941 года батарея нанесла удар по немецким эшелонам на железнодорожном узле Орша. Об этом сообщил ТАСС.

- На выставке можно увидеть рабочие эскизы и архивные схемы первых залпов «Катюши», а также документы, рассказывающие об этапах создания и отработки элементов пусковой установки БМ-13. Посетители смогут ознакомиться с фотографиями, схемами и архивными материалами, демонстрирующими первые и последующие боевые применения реактивной артиллерии, - рассказал ТАСС.

Экспозиция размещена в зале, посвященном истории Великой Отечественной войны, рядом с двумя боевыми машинами БМ-13 из коллекции музея. «Катюша» была принята на вооружение 21 июня 1941 года, за день до начала войны. После успешного удара под Оршей началось массовое производство и активное использование этих установок.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи основан 29 августа 1703 года по указу Петра I и расположен у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Сегодня это один из крупнейших в мире музеев артиллерийских орудий и военной техники.