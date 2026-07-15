Исторический особняк на Фонтанке переделают в элитный отель

Инвестор работает над проектом вместе с КГИОП и ведущими реставраторами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исторический особняк на набережной Фонтанки превратят в пятизвездочную гостиницу на сотню номеров. В здании откроют отель с рестораном, который будет воссоздавать атмосферу петербургского литературно-музыкального салона XIX века.

- Инвестор работает над проектом вместе с КГИОП и ведущими реставраторами. Парадные залы исторического корпуса восстановят с сохранением всех предметов охраны - здание объединит архитектуру XVIII века и современную гостиничную инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе Смольного.

История дома началась в 1790-х годах, когда участком владел придворный золотошвей Иван Форш. Настоящую славу особняку принесла семья Абаза, которая владела им с 1840-х до самой революции. Юлия Федоровна Абаза, выдающаяся певица и одна из основательниц Петербургской консерватории, превратила свой дом в культурный центр столицы. Именно здесь 6 марта 1879 года зрители впервые услышали оперу Чайковского «Евгений Онегин», причем премьера состоялась за 11 дней до московской.

Дом И. Форша признан памятником культуры регионального значения с 2012 года.