Эвакуатор на всей скорости влетел в мусоровоз. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Смертельная авария произошла на ЗСД – водитель эвакуатора не справился с управлением и врезался в мусоровоз. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 15 июля примерно в 13:20. Эвакуатор на всей скорости влетел в мусоровоз, который ехал перед ним. Кабину смяло буквально за считанные секунды, а водителя раздавило внутри. По предварительной информации, грузовик с отходами внезапно сломался и резко остановился по среди дороги, что и стало причиной столкновения.

Смертельное ДТП на ЗСД Видео: t.me/Megapolisonline

- По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - добавили в полиции.

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