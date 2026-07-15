Здание Научно-образовательного центра ЮНЕСКО построят на Васильевском острове

Первые три этажа будут облицованы мраморизированным известняком. Фото: Смольный

На Васильевском острове продолжается строительство здания Научно-образовательного университета ЮНЕСКО горно-геологических компетенций. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал изменения в архитектурный облик объекта.

- Здание возводят на вновь создаваемой набережной вдоль Галерной гавани. Проект разработала архитектурная мастерская Михаила Мамошина. Обращение к воде – традиционная для Петербурга тема, а само здание продолжает традиции строительства знаковых государственных объектов, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Первые три этажа будут облицованы мраморизированным известняком, фасады выполнят в светлой гамме. Внутреннее пространство организуют вокруг двух многосветных атриумов. В здании разместятся лаборатории, учебные аудитории, конференц-залы и комнаты для переговоров.

Центр создан по указу президента и станет международным проектом мирового уровня. Соглашение о его открытии подписали в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже еще в 2018 году, затем его ратифицировали в Госдуме и одобрил президент. Строительство началось в июле 2023 года, завершить его планируют в 2027 году. Центр создан на базе Горного университета.