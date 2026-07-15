Умер Александр Калинин, бывший директор Большого театра кукол

Прощание с Александром Калининым пройдет 17 июля. Фото: Большой театр кукол

В Петербурге скончался Александр Калинин, директор Большого театра кукол с 2001 по 2021 год. Об этом сообщили в самом театре.

- Прощание с Александром Калининым пройдет 17 июля, - отмечается в сообщении.

Калинин пришел в БТК в 1993 году и прошел путь от администратора до директора. Калинин окончил актерский факультет ЛГИТМиКа, где учился в мастерских Аркадия Кацмана и Льва Додина.

В годы его руководства театр пережил серьезное переоснащение, значительно расширил репертуар – здесь стали ставить спектакли не только для детей, но и для взрослых. Коллеги отмечают, что Калинин не раз вкладывал собственные деньги в проекты театра, когда государственное финансирование задерживалось.

Калинин оставил должность директора после того, как суд приговорил его к трем годам условно за мошенничество. В театральном мире многие коллеги настаивали на его невиновности.