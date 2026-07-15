18-летнего поджигателя полицейской машины во Всеволожске отправили в СИЗО

Юноша полностью признал вину. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области 18-летнему уроженцу Алтайского края предъявили обвинение в совершении теракта. Ночью 14 июля он поджег служебный автомобиль на территории отдела полиции во Всеволожске.

По версии следствия, молодой человек действовал по указанию неизвестного куратора из мессенджера. Он проник на охраняемую территорию через забор, совершил поджог и скрылся. Однако полицейским удалось быстро вычислить пиромана – его задержали в гостинице на Старо-Петергофском шоссе.

- На допросе юноша полностью признал вину. Суд отправил его под стражу. Сейчас следователи устанавливают организаторов преступной схемы и других возможных соучастников, - сообщили в пресс-службе СК России по Ленобласти.

В Следственном комитете напоминают, что за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.