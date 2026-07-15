Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 15:19

18-летнего поджигателя полицейской машины во Всеволожске отправили в СИЗО

Юноше предъявили обвинение в теракте
Регина МАРИНЕЦ
Юноша полностью признал вину.

Юноша полностью признал вину.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области 18-летнему уроженцу Алтайского края предъявили обвинение в совершении теракта. Ночью 14 июля он поджег служебный автомобиль на территории отдела полиции во Всеволожске.

По версии следствия, молодой человек действовал по указанию неизвестного куратора из мессенджера. Он проник на охраняемую территорию через забор, совершил поджог и скрылся. Однако полицейским удалось быстро вычислить пиромана – его задержали в гостинице на Старо-Петергофском шоссе.

- На допросе юноша полностью признал вину. Суд отправил его под стражу. Сейчас следователи устанавливают организаторов преступной схемы и других возможных соучастников, - сообщили в пресс-службе СК России по Ленобласти.

В Следственном комитете напоминают, что за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.