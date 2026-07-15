825 млрд рублей направили на социальные выплаты в Петербурге и Ленобласти

За год отделение оказало около 14 миллионов социальных услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За четыре года после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования региональное отделение СФР подвело первые итоги работы в Петербурге и Ленинградской области. Сегодня оно обслуживает более 7,5 миллиона жителей и остается одним из крупнейших подразделений в стране.

За год отделение оказало около 14 миллионов социальных услуг. На пенсии, пособия и другие меры поддержки направляется свыше 825 миллиардов рублей.

- Главное наше достижение, что от года к году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области растет главный показатель работы Соцфонда - индекс удовлетворенности клиентов, - сказал управляющий Отделением Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Сейчас региональное отделение выплачивает пенсии более 1,9 миллиона человек, оказывает поддержку 585 тысячам семей с детьми и обслуживает свыше 608 тысяч работодателей. Кроме того, специальные социальные выплаты получают более 46 тысяч медицинских работников, а компенсации по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям - это более 13 тысяч жителей региона.