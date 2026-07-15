В Карелии туристов стали селить в пчелиных ульях

Хозяйство остается единственным в Карелии производителем маточного молочка. Фото: Прионежский район / vk

Отдых на ульях вместе с пчелами стали предлагать туристам в Карелии. Семейная ферма в поселке Вилга таким образом развивает сельский туризм, пишет «Карелинформ».

- Посетителям предлагают не только попробовать местную продукцию и познакомиться с пасекой, но и отдохнуть в специальных домиках. Гости могут слушать жужжание пчел – такой формат помогает снять стресс, улучшить сон и восстановить иммунитет, - уточняет информационное издание.

Хозяйство остается единственным в Карелии производителем маточного молочка. Здесь также продолжают выпускать мед из карельского разнотравья, который продают не только в республике, но и в других регионах страны.

На ферме одновременно развивают проект, посвященный садоводству и благоустройству территории. Благодаря этому хозяйство объединяет сразу три направления – пчеловодство, выращивание растений и прием туристов. Гости могут не только отдыхать, но и узнавать, как устроена жизнь пчелиной семьи и как появляется мед.