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НовостиЭкономика15 июля 2026 16:39

Экономист Овечкин объяснил, как ужесточение ипотеки ударит по семьям Петербурга

Семейную ипотеку могут ужесточить осенью 2026 года
Регина МАРИНЕЦ
Самым болезненным может стать рост процентной ставки.

Самым болезненным может стать рост процентной ставки.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Осенью 2026 года условия семейной ипотеки в России могут серьезно измениться. В правительстве обсуждают переход к дифференцированной ставке в зависимости от числа детей и сокращение максимального срока кредита с 30 до 15 лет. Окончательное решение еще не принято, но эксперты уже просчитывают последствия.

Самым болезненным может стать рост процентной ставки. Экономист Юлиан Овечкин привел расчеты: если семья берет 8 млн рублей на 30 лет под льготный процент, ежемесячный платеж составляет около 48 тысяч рублей. Если ставка поднимется до 12%, платеж вырастет до 83 тысяч рублей. Для семей со средним доходом это станет непосильной нагрузкой.

- Сокращение срока кредита вдвое – до 15 лет – сделает условия еще жестче. При той же сумме в 8 млн рублей ежемесячный платеж достигнет 96 тысяч рублей. В итоге ипотека из инструмента поддержки может превратиться в тяжелое бремя, - объяснил Овечкин в интервью Piter.TV.

Основной удар, по мнению эксперта, примут молодые семьи с одним или двумя детьми. Именно они сейчас формируют основной спрос на первичном рынке. Программа рискует стать продуктом исключительно для многодетных, остальным придется искать альтернативы.