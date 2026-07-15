Экономист Овечкин объяснил, как ужесточение ипотеки ударит по семьям Петербурга

Самым болезненным может стать рост процентной ставки. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Осенью 2026 года условия семейной ипотеки в России могут серьезно измениться. В правительстве обсуждают переход к дифференцированной ставке в зависимости от числа детей и сокращение максимального срока кредита с 30 до 15 лет. Окончательное решение еще не принято, но эксперты уже просчитывают последствия.

Самым болезненным может стать рост процентной ставки. Экономист Юлиан Овечкин привел расчеты: если семья берет 8 млн рублей на 30 лет под льготный процент, ежемесячный платеж составляет около 48 тысяч рублей. Если ставка поднимется до 12%, платеж вырастет до 83 тысяч рублей. Для семей со средним доходом это станет непосильной нагрузкой.

- Сокращение срока кредита вдвое – до 15 лет – сделает условия еще жестче. При той же сумме в 8 млн рублей ежемесячный платеж достигнет 96 тысяч рублей. В итоге ипотека из инструмента поддержки может превратиться в тяжелое бремя, - объяснил Овечкин в интервью Piter.TV.

Основной удар, по мнению эксперта, примут молодые семьи с одним или двумя детьми. Именно они сейчас формируют основной спрос на первичном рынке. Программа рискует стать продуктом исключительно для многодетных, остальным придется искать альтернативы.