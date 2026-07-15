Книга Александра II, похищенная во время войны, вернулась в Царское Село

На форзаце книги сохранилась надпись на испанском языке. Фото: ГМЗ "Царское Село"

В музей-заповедник «Царское Село» спустя более 80 лет вернулась книга XIX века. Издание принадлежало императору Александру II и хранилось в Александровском дворце, но была похищена во время Великой Отечественной войны.

- Издание передала в дар музею вдова коллекционера Александра Казачкова. Ее муж купил книгу в антикварном магазине в Мадриде семь лет назад, - рассказали в ГМЗ «Царское Село».

Роман «Саша» французского писателя Леона Дюшмена издали в Париже в 1875 году на французском языке. Это история фрейлины по имени Александра, служившей при российском императорском дворе.

На форзаце книги сохранилась надпись на испанском языке, оставленную временным владельцем – испанским маркизом Игнасио де Мельгар. Он сообщил, что подобрал книгу среди развалин Царскосельского дворца в январе 1943 года, когда испанская Голубая дивизия охраняла участок германского фронта.

Вместе с книгой музей получил еще три предмета от испанки Маргариты Суарес-Карреньо. Ее отец был врачом Голубой дивизии. Перед смертью он завещал вернуть вещи, которые вывез из России. Среди них – «Путеводитель по Петергофу» 1909 года с автографом сотрудницы музея Анны Комеловой. Также музею передали фарфоровую чернильницу «Шота Руставели» работы Наталии Данько и гусиное перо с металлическим наконечником.