400 нарушений на воде выявили в Петербурге с начала навигации

85 раз маломерные суда выходили в центр акватории ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала навигационного сезона 2026 года в акватории Петербурга сотрудники транспортной комиссии выявили 402 административных правонарушения. За это время специалисты провели 64 профилактических рейда.

Во время очередной проверки 15 июля инспекторы осмотрели семь маломерных судов и зафиксировали шесть нарушений. Троих владельцев катеров привлекли к ответственности за движение по Малой Невке в период временного запрета – с 16:00 до 19:00 там нельзя плавать. Еще два протокола составили на водителей гидроцикла и незарегистрированного судна, которые вышли на участки, где движение таких плавсредств запрещено.

- Контроль ведется не только во время рейдов, но и с помощью системы «Безопасный город». Более 600 камер видеонаблюдения помогли дополнительно выявить около 70 нарушений, - сообщили в пресс-службе Комтранса.

Чаще всего судоводители нарушали запрет на движение по отдельным участкам акватории и в часы временных ограничений – зарегистрировано 135 таких случаев. Еще 85 раз маломерные суда выходили в центр акватории ночью, с 23:00 до 5:00. Кроме того, зафиксировали два случая управления судами в состоянии алкогольного опьянения.